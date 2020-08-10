Yat bakımının da merkezi

Dünyanınen önemli süper lüks yat üretim merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge, sıfır yat üretiminin yanı sıra önemli bakım- onarım merkezi olma konusunda da ilerliyor. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, geçmiş yıllarla birlikte bakımonarım için getirilen toplam 132 yatın 114'ünün tamamlandığını ve 34.1 milyon dolar gelir sağlandığını kaydetti.Antalya Serbest Bölge'de yat sektörünün çok hızlı gelişim gösterdiğini anlatan Gürses, "Şu anda mevcut altyapımız 50 metre ve 500 tona kadar yatları denize indirme ve karaya çekme sistemine sahip. Fakat artık öyle talepler gelmeye başladı ki 70- 80 metre boylarında yeni yat siparişleri alınıyor. Yat bakım- onarım anlamında da yatlarını getirmek isteyen birçok yat sahibi var. Yat boyları da çok fazla. Bütün talepleri karşılamak için yeni bir plan ve proje içerisinde yeni bir sistem yatırımına başlıyoruz" diye konuştu.Projesi tamamlanan rıhtım ve yat çekme- indirme yatırımının bölge için önemine dikkat çeken Gürses, "Bu sistem bittiğinde bölgemizde 2 bin ton, 90 metreye kadar yatları karaya çekme ve denize indirme imkanına sahip olacağız. Rıhtım inşaatıyla gelecek yıl mart- nisan aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Rıhtımda yat bağlama kapasitemiz de çok artacak. Projeler tamamlandığında 200 metre uzunluğunda bir rıhtıma sahip olacağız" açıklamasında bulundu.