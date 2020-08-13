Susam ve fıstık üreticisine destek

ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) ürün yelpazesini genişletiyor. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ile bir araya gelen ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, oda başkanlarının talebi üzerine susam ve yer fıstığı alımına başlayacaklarını açıkladı. ANTBİRLİK bugüne kadar pamuk, silajlık mısır, buğday ve narenciye ürünleri alıyordu.Mustafa Yavuz, "Bugüne kadar çiftçimizin ürettiği ürünlerin hak ettiği değeri bulması için elimizden geleni yaptık. Susam ve yer fıstığı üreticimizin ürünlerinin değerinde satılması için de elimizden geleni yapacağız" dedi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de susam ve yer fıstığında fiyatları birkaç tüccarın insafının belirlediğini belirterek, "Üreticimiz borçlarından dolayı düşük fiyatları kabul etmek zorunda kalıyordu. Bu bitecek" diye konuştu.