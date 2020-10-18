Dinlenmek artık onların hakkı

ANTALYA'DA koronavirüs salgını sürecinde ön cephede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için düzenlenen kampların ilki başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Duacı köyü yakınında bulunan Alaaddin Keykubat kampında anne-kız kampı etkinliği gerçekleştirildi. İl genelindeki hastanelerde çalışan 23 kadın personel ile kızlarının katıldığı kampta, bisiklet, tırmanış, ok atma, golf, dart, bocce, yüzme, kamp ateşi ve müzik faaliyetleri yapıldı. Kamplara katılan sağlık çalışanları ve çocukları, ulaşım, yeme içme, konaklama gibi bütün imkanlardan ücretsiz faydalandı.

SAĞLIKÇILAR NEFES ALACAK

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, salgın sürecinde en çok yorulan ve tehlike altında bulunan grubun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının farklı aktivitelerle eğlendiğini anlatan Yazıcı, "Sağlık çalışanlarının birkaç gün de olsa nefes almalarını sağladık. Projenin tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz" dedi. 24-25 Ekim'de sağlık çalışanlarının çocukları, 31 Ekim-1 Kasım ve 7-8 Kasım'da ise baba-oğul ve anne-kız kampları yapılacak.