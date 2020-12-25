İyilik sınır tanımaz

Antalya'da AK Parti Kadın Kolları, Korkuteli ilçesinde ise Rusya, Kırgızistan ve Azerbaycan kültür derneği üyesi kadınlar, iyilik için güç birliği yaptı. Antalya'da AK Partili kadınlar tarafından başlatılan 'Bir bot bir mont' sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kışlık giysi yardımı yapılıyor. 19 ilçede başlatılan projede ilk olarak Finike ilçesindeki çocukların yüzleri güldürüldü.AK kadınların il genelinde yürüttüğü proje kapsamında alışverişler esnaftan yapılırken aynı zamanda küçük esnafa da destek olunuyor. Bot ve montlar kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. İlk olarak Finike ilçesinde başlatılan proje il geneline yayılacak. AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, "Bu sıkıntılı süreçte çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim görevimiz çocukları mutlu etmek" dedi.Türkiye Rusya Dostluk ve Kültür Derneği başkanı Marina Sorokina, Kırgızistan Kadınları ve İş İnsanları derneği başkanı Periza Asanaaliyeve ve yönetimi, Antalya Azerbaycan Dostluk ve Kültür derneği yönetim üyesi Nina İvleva ve dernek üyeleri ihtiyaç sahibi aileleri ziyarete giderek çocuklara oyuncak ve kitap hediye etti. Korkuteli Gülsüm Ana Engelsizler Derneği'nin organize ettiği etkinlik ses getirdi.