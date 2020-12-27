İzolasyonda moda villa

Koranavirüs salgını nedeniyle yılbaşını sakin ve izole geçirmek isteyenlerin yoğun talebi, villa turizmine ilgiyi artırdı. Oda içinde jakuziden spor salonlarına, ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzlarından hamamına kadar her türlü imkanın sağlanabildiği villalar, yılbaşı için hazırlandı. Özel süsleme ve düzenlemelerin yapıldığı tesisler, misafirlerini kabul etmeye başladı. Özellikle doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kaş ilçesindeki villalara yoğun talep olduğu belirtildi.

YÜZDE 100 DOLDU

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Antalya'da villa turizminin büyük bölümünün Kaş ve Kalkan bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Villalara yılbaşı için talebin arttığına dikkati çeken Perçin, "Yüksek sezon fiyatları üzerinden rezervasyon yapılıyor. İzole tatil yapmak isteyenler villaları tercih ediyor. Antalya'nın birçok bölgesinde villalar yüzde 100 doldu." dedi. GECELİĞİ 2 BİN LİRA

Villa turizmi acente sahibi Hasan Solakoğlu ise talepten memnun olduklarını belirterek, "Sürekli arıyorlar ama bizde yer kalmadı, hepsi doldu" ifadesini kullandı. Kalkan Mahallesi'nde bir turizm firmasında çalışan Elif Özdemir de İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kayseri başta olmak üzere büyükşehirlerden yoğun talep olduğunu kaydetti. Özdemir, yılbaşı için villaların günlüğünün 2 bin ile 10 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.