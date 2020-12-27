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İzolasyonda moda villa

Yılbaşında izole tatil yapmak isteyenler villaları tercih ediyor. Başkanı , “’nın birçok bölgesinde villalar yüzde 100 doldu” diye konuştu

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
İzolasyonda moda villa

Koranavirüs salgını nedeniyle yılbaşını sakin ve izole geçirmek isteyenlerin yoğun talebi, villa turizmine ilgiyi artırdı. Oda içinde jakuziden spor salonlarına, ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzlarından hamamına kadar her türlü imkanın sağlanabildiği villalar, yılbaşı için hazırlandı. Özel süsleme ve düzenlemelerin yapıldığı tesisler, misafirlerini kabul etmeye başladı. Özellikle doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Kaş ilçesindeki villalara yoğun talep olduğu belirtildi.

YÜZDE 100 DOLDU
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Antalya'da villa turizminin büyük bölümünün Kaş ve Kalkan bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Villalara yılbaşı için talebin arttığına dikkati çeken Perçin, "Yüksek sezon fiyatları üzerinden rezervasyon yapılıyor. İzole tatil yapmak isteyenler villaları tercih ediyor. Antalya'nın birçok bölgesinde villalar yüzde 100 doldu." dedi. GECELİĞİ 2 BİN LİRA
Villa turizmi acente sahibi Hasan Solakoğlu ise talepten memnun olduklarını belirterek, "Sürekli arıyorlar ama bizde yer kalmadı, hepsi doldu" ifadesini kullandı. Kalkan Mahallesi'nde bir turizm firmasında çalışan Elif Özdemir de İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kayseri başta olmak üzere büyükşehirlerden yoğun talep olduğunu kaydetti. Özdemir, yılbaşı için villaların günlüğünün 2 bin ile 10 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

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İzolasyonda moda villa
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