Destekle ayağa kalkıyorlar

ANTALYA'NIN Korkuteli ile Muğla'nın Fethiye ilçelerinde de çıkan yangınlar, yılların emeğini kül etti. Yangınlarda can kaybının olmaması tek teselli oldu. Korkuteli'nde yaraların sarılması için devlet yardım elini uzatırken, Fethiye'de ise yangınzede aile yardım istedi.Korkuteli'ndeki yangın 31 Ağustos'ta Sülekler Mahallesi'nde yaşandı. Gün ailesinin evi, yangında kullanılamaz hale geldi. Kaymakamlık 20 bin lira, İl Afet Müdürlüğü de 11 bin lira ve ilçe müftülüğü 10 bin lira destek verdi. Gün ailesi bu destekle evini yeniden yapmaya başladı. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaklar ve MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ile birlikte aileyi ziyaret etti. Kaymakam Çimşit, "Sosyal devlet olmanın gereği budur. Her zaman ailemizin yanındayız" dedi. Evi yanan Havva Hanım Gün ise "Devletimiz bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.Fethiye Yeni Mahalle'de kızı ile yaşayan Ayşe Ülker ise yangında tüm evinin zarar görmesi nedeniyle yardım çağrısı yaptı. Gece saat 02.00 sıralarında duman kokusu ile uyandığını anlatan Ayşe Ülker, 11 yaşındaki kızı Gülizar'ı alarak dışarı çıkarak canlarını kurtardıklarını anlattı. Evini büyük zorluklarla yaptırdığını anlatan Ayşe Ülker, "80 lira yevmiye ile portakal toplayarak evimi geçindiriyorum. Evimi yaptırmak için kredi çekmiştim. Tüm emeğim gözlerimin önünde yandı. Kızıma bir şey olmaması en büyük tesellim oldu. Devletimizin ve hayırseverlerin yardımı ile inşallah yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullandı.