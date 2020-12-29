Villaların susuz komşuları

ANTALYA'NIN Döşemealtı ilçesinde bir tarafta lüks villa yatırımları yer alırken, ilçenin yüksek kesimlerinde ise Ortaçağ hayatı yaşanıyor. Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nin Melli Dağı Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde evleri bulunan vatandaşlar, evlerinde yaz- kış şebeke suyu sıkıntısı yaşadıklarını kaydetti. Arazinin engebeli, evlerin de dik yokuşların sonunda bulunması nedeniyle suyun evlerine çıkmadığını belirten mahalle yaşayanları, bu duruma tepki gösterdi. Mahallede oturanlardan Erol Aslan, soruna çözüm için evinin hemen yanı başına bir depo koydurarak hidrofor sistemiyle çözüm üretmeye çalıştığını, bunun da sağlık açısından riskli olduğunu belirterek, "2019 yılından beri yazın haftada 3 ile 4 gün suyumuz kesiliyor, kışın da tazyiki düşük geliyor. Su sıkıntısı nedeniyle kurduğumuz bu sistemde yosunlu su içiyoruz. Ya damacana alacağız ya da yosunlu suyu içmek zorunda kalacağız" diye konuştu.Bir başka mahalle sakini Nadir Dua ise 2016 yılından beri mahallede yaşadıklarını belirterek, "Bulaşıklarımızı bile taşıma suyla yıkamaya çalışıyoruz. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz. ASAT, Büyükşehir ve Döşemealtı belediyeleri ilgilenmiyor. Artık burayı bir soğan parasına satıp gitmeyi düşünüyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Evine su çıkmadığı için köy meydanında bulunan pazar yerindeki musluklardan su taşıyan Şahin Çiçek ise "Evime su çıkmıyor. Defalarca ilgili birimlere başvurmamıza rağmen sorunumuza çözüm bulmuyorlar. Evimizin musluğundan çok az bir su akıyor ve makineleri çalıştırmıyor. Çok rezil durumdayız" dedi.ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız ise yaşanan sorunun isale hattının mahalleye çok uzak bir noktadan gelmesinden ve hatların çok eski olması nedeniyle borularda yaşanan patlaklardan kaynaklandığını söyledi. Yıldız, ASAT olarak çözüm için çalışma başlatacaklarını kaydetti.