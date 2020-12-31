Antalya'da ahşap oyuncak zanaatkarı Haşim Süzme (83) atölyesinde ürettiği 'Anadolu el bağlaması oyuncağı' isimli zeka oyununu ilkokul ve anaokulu öğrencilerine gönderiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve Haşim Usta'nın ortaklığıyla hayata geçirilen 'Ustadan Çıraklara Projesi' kapsamında pandemi döneminde evde duran minik öğrencilerin zeka geliştirici oyunlarla eğlenmesi amaçlanıyor.

ÜCRETSİZ GÖNDERİYOR

Ahşap oyuncak ustası Haşim Usta, atölyesinde ürettiği oyuncakları pandemi döneminde evlerinden çıkamayan öğrencilere ücretsiz olarak gönderiyor. Bir zeka oyuncağı olan Anadolu el bağlamasını üreten Haşim Usta, yaptığı bu oyunu birleştirmiyor. Küçük torbalar içerisine iki ahşap kol, iki ip ve 4 boncuk yerleştiren Haşim Usta, bu oyuncaklar çocukların evlerine ücretsiz olarak gönderiyor. Pilot okul olarak belirlenen 80 adet oyuncak Kepez Kirişçiler İlkokulu öğrencilerine teslim edilirken, 500 adet oyuncak ise ilerleyen günlerde Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerine gönderilecek. Bu zorlu süreği kenetlenip ve birbirimize destek vererek atlayacağımızı belirten Haşim Usta, "Pandemiden dolayı öğrencilere elimden geldiği kadar destek veriyorum. Eğlenirken aynı zamanda öğrenmelerini istiyorum. Bu nedenle bir çeşit zeka oyunu olan bu oyunu gönderiyorum" dedi.



Öğrencılere küçük poşetlerde gönderilen zımparalanmamış ve montajı yapılmamış hediyeler online olarak çocuklara gösteriliyor. Oyuncakların çocuklar tarafından boyanması, montajlanması ve zımparalanması onların elinin ahşaba değmesini ve üretim yapmalarını sağlıyor. Projeyle birlikte usta- çırak ilişkisi öğretilerek bir oyuncağın hikayesi minik öğrenciler tarafından öğrenilmiş oluyor.