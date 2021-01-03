Bayar yine ihlal etti

CHP Antalya İl Başkanı, herkese örnek olması gerekirken sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal eden isimler kervanına katıldı.

KENDİNİ İFŞA ETTİ

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, İçişleri Bakanlığı'nın yılbaşı nedeniyle 31 Aralık 2020s saat 21.00'da başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek 'Sokağa çıkma kısıtlaması'nı ihlal etti. Bayar'ın bu ihlali kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı "1 Ocak 2021 Demre / Taşdibi plajında baharı andıran bir havada yeni yılın ilk denizine girdim" ifadelerinin yer aldığı paylaşım ile ifşa oldu.

BU İLK İHLAL DEĞİL

CHP Antalya İl Başkanı Bayar'ın bu ilk ihlali değil. Bayar, Eylül ayında koronavirüs temaslısı olduğu için 14 gün karantinada kalması gerekirken ilçe gezisine çıktığı tespit edilmişti. CHP Antalya İl Başkanı'nın bu hareketi SABAH Akdeniz'de 'Başkan bu nasıl karantina' başlıkla haberle gündeme getirilmişi. Bayar'ın paylaşımına AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Milletimiz pandemiden dolayı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evinde otururken CHP il başkanı denizde keyif fotoğrafı paylaşıyor... Kendince CHP belediyelerinin işten çıkarttığı yada sürgün ettiği işçi kardeşlerimizi mi yoksa suya yapılan %54 zammı mı kutluyor? Yorum sizin" ifadeleri ile tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Bayar, gelen yoğun tepki üzerine paylaşımını kaldırdı.