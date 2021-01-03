Kahraman muhtar

ANTALYA'NIN tarihi Kaleiçi bölgesinde geçmişi 200 yıl öncesine uzanan konağı satın alarak orijinal dokusuna zarar vermeden butik otele çeviren Kılıçarslan Mahallesi'nin 67 yaşındaki Muhtarı Ali Kahraman, muhtarlık hizmetini sürdürdüğü yapıyı, gelecege miras bırakabilmek için özenle koruyor. Kaleiçi'nde 30 yıl önce esnaflık yapmaya başladığını anlatan Kahraman, bu süre içerisinde tarihi konaklarını sıklıkla ziyaret ederek araştırdı.

TARİHE MERAK

Kahraman, 1998'de Rum mimarisiyle yapılmış, "Binbirler Konağı" olarak bilinen, içinde tarihi su kuyusu bulunan 10 odalı yapıyı satın aldı. Kahraman, yapıldığı günden bu yana ev olarak kullanılan, taş duvarları, orijinal kapı ve zemin döşemeleriyle ilgi çeken yaklaşık 200 yıllık tarihi yapıyı, butik otele dönüştürerek turistlerin ziyaretine açtı. 2008 yılından beri konağın bulunduğu mahallede muhtarlık yapan Kahraman, konağın içindeki tarihi kuyunun yanına muhtarlık bürosu oluşturdu.

TEK VASİYETİ

Kahraman, tarihi konağın orijinal dokusunun zarar görmemesi için elinden geleni yaptığını söyledi. Tarihi yapılara hayranlık duyduğunu anlatan Kahraman, konağın ve içinde bulunan su kuyusunun yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi. Kahraman, konağı satın almasındaki asıl nedenin tarihi korumak olduğunu vurguladı.