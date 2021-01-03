Kamplar umut oldu

Devre arası kamplarının merkezi Antalya'da bu yıl koronavirüs nedeniyle geçmiş dönemleri arasa da birçok futbol takımı rezervasyonlarını sürdürüyor. Spor Turizmi Birliği Dernek Başkanı Recep Şamil Yaşacan, pandeminin önüne geçilmesi durumunda rekor kırılabileceğini söyledi. Yaşacan, sıkıştırılmış fikstür maçlarının Antalya'da oynanması için TFF'ye çağrıda bulunudu. 2 BİN AŞILABİLİR

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ocak, şubat ve mart aylarında yapılması planlanan kamp dönemiyle ilgili rezervasyonların umut verici olduğunu söyledi. Şimdiye kadar Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Litvanya, Estonya, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın yanı sıra Balkan ülkelerinden Romya ve Bulgaristan gibi ülke takımların kamp için yer ayırttığını ve yavaş yavaş gelmeye başladıklarını belirten Yaşacan, Avrupa'nın kapalı olması nedeniyle takım gelmediğini belirtti. Pandeminin önüne geçilmesi durumunda rekor kırabileceklerini ifade eden Yaşayan, 2 bin rakamına rahatlıkla ulaşılabileceğini kaydetti.

ANTALYA'DA OYNANSIN

Fikstür nedeniyle takımların kamp yapamayacağını anlatan Yaşacan, "Sıkıştırılmış fikstür var. Bu nedenle kamp olmayacak ama en azından bu maçlar Antalya'da oynanırsa takımlar kamp yapmış gibi olur" dedi. Bölgesel Amatör Lig (BAL) için henüz bir karar verilmediğini hatırlan Yaşacan, "Buradaki takımlarında hazırlıklarını Antalya'da yaparak liglerine başlayabilirler. Aynı zamanda gelecek olan yabancı takımlarla hazırlık maçı yapma fırsatı doğar. Antalya bu iş için biçilmiş kaftan" dedi.

ÖNLEMLER ÇOK İYİ

Otellerde alınan önlemlerin çok iyi olduğunu belirten Yaşacan, "Özellikle sahaya çıkarken dezenfektan, ateş ölçme gibi önlemler var. Temmuz ayında alt lig play-offları Antalya'da oynatıldı. Kampları da gayet güzel geçireceğiz. Bu süreçte bazı takımlar geldi ve gitti. Oteller bu konuda tecrübeli" dedi.