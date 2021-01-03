Koranavirüse çalım

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ali Arıtürk, 2 kez yakalandığı koronavirüsü yenip, sağlığına kavuştu. Arıtürk ilk olarak 25 Ekim 2020'de, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısmi felç bulguları saptanan Arıtürk, Antalya'daki özel bir hastanenin yoğun bakımına sevk edildi. 22 günlük tedavinin ardından Arıtürk, taburcu edildi.

YENİDEN YAKALANDI

Takibi evde yapılan Ali Arıtürk'ün koronavirüs şüphesi üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde tedavisine başlanan Arıtürk, hastalığı atlattı. Kısa süre sonra öksürük şikâyetiyle gittiği göğüs hastalıkları polikliniğinde 2'nci kez yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Arıtürk, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedaviyle sağlığına kavuşan Arıtürk, 2 gün önce taburcu edildi.

SAĞLIKÇILARA TEŞEKKÜR

Arıtürk, sağlık çalışanlarının kendisiyle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "20 gündür beni, bir baba, amca, dede ve dayı olarak gören ve bana bu şekilde hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkür ederim" dedi. Oğlu Erkan Arıtürk ise "Babamdan ümitliyiz, inşallah ayağa kalkar ve yürür" diye konuştu.



Vaka sayısı her gün düşüyor



AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı ve Covid-19 Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Derya Mutlu, salgın süreciyle sevindirici haberler verdi. Nisan 2020'de açılan PCR test laboratuarlarındaki sonuçlar hakkında bilgi veren Prof. Mutlu, bugüne kadar 30 bin 383 test yapıldığını, yaklaşık yüzde 10'unun pozitif çıktığını aktardı. Pandeminin ilk dönemlerinde 30-40 test yaptıklarını, sonuçların ise 3 saatte çıktığını anlatan Prof. Mutlu, vaka sayılarının artması nedeniyle ekip, cihaz ve test kapasitelerini artırdıklarını, günlük 300-400 örnek üzerinde çalıştıklarını, sonuçlara ise 1 saat içerisinde ulaştıklarını söyledi. 1 ay önce günlük 80 pozitif vakayla karşılaştıklarını anlatan Prof. Dr. Mutlu, alınan önlemler kapsamında olumlu sonuçlar alındığını, günlük 55-60 vakaya kadar düşüş yaşandğını açıkladı.