Okçulara malzeme desteğı

GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tarafından spor kulüplerine malzeme desteği verilmeye devam ediyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakanlık tarafından okçuluk sporu dalında faaliyet gösteren spor kulüplerine gönderilen malzemelerin dağıtımına başlandı. İl Müdürü Yavuz Gürhan, kulüpleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi alırken malzemeleri de teslim etti. Okçuluk branşında hedef, yay ve teknik malzemeler verilirken bu materyaller içerisinde eğitim yayları, ok, arkalık, tüy ve kanat gibi okçuluk için tüm materyallerin bulunduğu bildirildi. DİĞER BRANŞLAR SIRADAYapılan destek karşısında spor kulübü yöneticileri memnuniyetlerini dile getirerek sporcuların yetişmesi adına modern spor malzemelerin önemini dile getirdi. Bakanlığın diğer spor branşlarına desteğinin devam edeceği kaydedildi.