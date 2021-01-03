Sağlıkta çağ atlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hayalim' dediği ve pandemi döneminde önemi daha çok anlaşılan şehir hastanesi için Antalya'da start verildi. Uzun süredir Antalyalıların hayalini kurduğu hastanenin ihalesi gerçekleştirildi. Kepez'deki Göçerler Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak Antalya Şehir Hastanesi, 372 bin 917 metrekarelik alana inşa edilecek. En uygun teklifi veren 3 firma arasında açık pazarlık usulü ile yapılan ihale sonunda kazanan firmaya hastanenin yapımı için 24 ay süre verildi.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Tamamlandığından Antalya'nın sağlık yükünün büyük bir kısmını taşıyacak olan şehir hastanesi içerisinde her detay en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. 43 bin 783 metrekare oturma olanına sahip olacak 1000 yataklı şehir hastanesinde, 264 yoğun bakım, 78 palyatif bakım, 696 servis ve 10 adet mahkum yatağı olacak. Toplam 300 adet poliklinik odası ve 39 ameliyat odası bulunan projede tamamlandığından Antalya dev bir esere sahip olacak Biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve hemotoloji laboratuarlarının bulunduğu hastanede 3'ncü seviye acil servis ve helikopter iniş alanı dahi mevcut. Hastane hizmete açıldıktan sonra vatandaşlar, kalp merkezi, yanık merkezi, organ ve doku nakli merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, tüp bebek merkezi, genetik hastalıklar değerlendirme merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, diyabet ve diyaliz merkezi, inme merkezi ve uyku laboratuarı hizmetlerinden yararlanacak.

24 AYDA TAMAMLANACAK

Şehir hastanesi müjdesini Antalyalılarla paylaşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, hastanenin ihalesinin yapıldığını ve önümüzdeki hafta ihalenin hangi firmaya verileceğinin tescil edileceğini söyledi. İlk kazmanın bu ay sonunda vurulacağı şehir hastanesi için pandemi nedeniyle temel atma töreninin olmayacağını belirten Taş, "Belki video konferans ile Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla dar katılımlı bir temel atma töreni yapılabilir" dedi. 24 ay içerisinde şehir hastanesinin tamamlanmasının hedeflendiğini tahmin eden Taş, "2022 sonunda Antalya Şehir Hastanesi'nin tamamlamasını bekliyoruz. 2023 Ocak'ta kullanımına açılacak" diye konuştu.

İHTİYAÇ KARŞILANACAK

Akdeniz Ünivresitesi Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere 4 hastanenin mevcutta olduğunu hatırlatan Taş, şehir hastanesi ile Antalya'nın uzun vadede sağlık ihtiyaçların karşılanacağını ifade etti. Taş, "Bu dev eseri Antalya'mıza kazandıracak olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekillerimiz, arazinin tahsisinde emek veren önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Hastanede yer alacak servisler

3. Seviye Acil Servis

GETAT Uygulama Merkezi

Kalp Merkezi r Perinatal Merkez (20 yatak)

Yanık Merkezi

Organ ve Doku Nakli Merkezi

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi r Kapsamlı Onkoloji Merkezi

Çocuk İzlem Merkezi r Diyaliz Merkezi (20 cihazlı)

Diyabet Merkezi r İnme Merkezi (12 yataklı