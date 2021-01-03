Tarihle tehlikeli oyun

ANTALYA Yat Limanı açığında, 1942 yılında müttefik orduları hava kuvvetleri tarafından batırılan St. Didier batığına dalış yapan sualtı tutkunları, batıkla birlikte hatıra fotoğrafı çekiyor. Dalgıçların kontrolsüz şekilde batığın ambarında bulunan tarihi silahlarla sualtı kameralarına poz vermesi ise tepki çekiyor. 15 metre derinlikte kıç kısmı ile başlayan batık, 30 metreye kadar ulaşıyor.

1940'LI YILLARIN RUHU

Tarihi geminin tek parça dipte yatması batığın cazibesini artırıyor. Antalya ve çevresinde dalış yapmak için gelen her dalgıç, St. Didier'e dalmadan turu bitirmiyor. Dalış eğitmeni sualtı rehberi Yusuf Öztürk ve Mert Aydın, bir sezonda gemi batığına yüzlerce kez dalış yaptıklarını anlattı. Batığa ilk kez dalanların gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Öztürk, "Heyecandan elleri ayakları birbirine dolanıyor. Bir gemi batığının içinde mühimmat ve silah görüyorlar. Bu silahlar yıllara meydan okumuş. Üzerleri yosunlu ama tarihi hissediyorsunuz. Tuttuğunuzda 1940'lı yılların ruhu denizin altında sizi etkisi altına alıyor" dedi.