Asgari ücret oyunu

Antalya Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İşçi ve emekçi kardeşlerime hayırlı olsun" sözleriyle bu gelişmeyi duyururken, CHP İl Başkanı Nusret Bayar da açıklanan asgari ücretler üzerinde siyaset yaptı. Bayar, "Hükümetin yapamadığını CHP'li belediyeler yaptı. Belediyelerimizde en düşük maaş 3 bin 100 TL olarak belirlendi. Sosyal, adil ve emek yanlısı tutumlarından dolayı tüm CHP'li Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Ancak gerçek başka çıktı. Toplu iş sözleşmesi imzalanmaması nedeniyle 525 gündür grevde olan Hizmet İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, yapılanı kurnazlık olarak yorumladı. Kandil, "Devlet tarafından belirlenen 2 bin 825 lira asgari ücrete yıllardır hizmet alımı ihalesinde devam eden yemek ve yol parası eklendiğinde 3 bin 100 lirayı buluyor. Bu marifet değil. Başkan Böcek tarafından işçiye ekstra verilen 1 kuruş bile yok. Zaten devletin verdiği rakam uygulanıyor" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin aksine ilçe belediyelerinin işçilere ekstra haklar verdiğini vurgulayan Kandil, bu belediyelerin başında ise AK Partili Kepez ve Aksu Belediyeleri'nin geldiğini söyledi. Bu iki belediye ile de toplu iş sözleşmesi imzalandığını hatırlatan Kandil, "Zirvedeki belediyeler bizim toplu iş sözleşmesi imzaladığımız AK Partili belediyelerdir. Verilen ücret bakımından zirvede yer alan Kepez Belediyesi imzalamış olduğu sözleşme ile 3 bin 545 lirayı ocak ayındaki maaşlara yansıyacak şekilde verecek. Aksu Belediyesi'nde ise 3 bin 400 lira maaş belirlendi" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediyesi'nin toplu iş sözleşmesini imzalamaması nedeniyle 525 gündür grevde olan Hizmet İş Sendikası hak arayışını da sürdürüyor. Muhammed Talha Kandil, "Toplu iş sözleşmesi imzalanmamasından dolayı işçilerin ciddi anlamda kayıpları var. İşçi arkadaşlarımız toplu iş sözleşmesi imzalanmaması nedeniyle mevcutta aldığı ücreti almaya devam ediyorlar. Belediyede ikisi de şoförlük yapan çalışanlardan biri 4 bin lira biri 8 bin lira ücret alıyor. Biz adaletsizliğin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.Başkan Böcek'in toplu sözleşme imzalamak yerine grevin sonlanması için sendikaya dava açtığını vurgulayan Muhammed Talha Kandil şöyle konuştu: Grevin sonlanmasına yönelik Antalya 6. İş Mahkemesi'nde açılan davayı Büyükşehir kazandı. Ama Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edeceğiz ve haklılığımızı sonuna kadar göstermeye çalışacağız. Mücadelemiz sürecek."