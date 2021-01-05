Genç aşçılar görevde

ANTALYA'DA İş- Kur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında açılan Aşçı Yardımcılığı Kursu mezunlarını verdi. Kepez Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen belge töreninde 450 saatlik kursu tamamlayan 14 kursiyer belge aldı.Turizm kenti Antalya'da otellerde istihdama katkı sağlamak için açılan Aşçı Yardımcılığı Kursu mezunlarını verdi.Kurs bitinde İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve İş-Kur İl Müdürü Veli Tekkanat tarafından kursiyerlere belgeleri verildi. 3 ay boyunca 450 saat süren kurs bitiminde aynı gün 5 kişi iş başı yaptı. 3 bin 500 lira maaşla otellerde aşçı yardımcısı olarak işe başlarken, ilerleyen günlerde diğer kursiyerlerinde işe başlayacağı bildirildi. Mahallesine daha iyi hizmet edebilmek için 163 saatlik Bilgisayar İşletmeciliği (Operatörlüğü) kursunu tamamlayan 56 yaşındaki Esentepe Mahalle Muhtarı Bekir Yılmaz'a da belgesi verildi. Milli Eğitim Müdürü Er, Yılmaz'ın azmi için kutladı.