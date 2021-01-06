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Kadın girişimciler güç birliği yaptı

’de, Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi açıldı. Kayaköy kilimi ve Yeşilüzümlü dastarının geleceğe taşınmasını sağlayacak kooperatifte, kadınların el sanatları satılacak

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Kadın girişimciler güç birliği yaptı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, Belediye İş Hanı zemin katında hizmete açıldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca tarafından kurulan kooperatifin açılışına, Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit de katıldı.

LİKYA MARKASI
Kooperatif Kurucusu Çiğdem Karaca, "Fethiye Likya markasının kimliğini yaratan tasarım ürünleri oluşturmak, Kayaköy kilimi ve Yeşilüzümlü Dastarı gibi coğrafi işaret alınan ürünleri hak ettiği değere çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz kadınlarca üretilen yerel el sanatlarını ürünlerin yaşatılması. Her ev bir atölye olacak" ifadelerini kullandı. Çiğdem Karaca, kooperatifin İstanbul'da da stant açacağını sözlerine ekledi.
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Kadın girişimciler güç birliği yaptı
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