Kafayı mı yediniz siz

ANTALYA Konyaaltı'nın Çakırlar Mahallesi'nde yaşanan olayda içinden halat geçirilip 30 metre yüksekliğe kaldırılan otomobilin içine bir de genç bindi. Otomobil içindeki kamera ve drone ile de bu tehlikeli anlar görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.VİNCİN etrafındaki drone kamerası, 'Reklam çekimi mi yapıyorlar?' sorusunu akla getirdi. Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, 'Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!' sözleri ile 'Kaç metredeyiz? Az oldu az' şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı.