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Kafayı mı yediniz siz

Antalya’da bir grup genç, hurda otomobili vinç yardımıyla 30 metre yükseğe çıkarttı. Kamera ve ile görüntülenen o anlar yürekleri ağza getirdi. Çılgınlık kazasız bitti

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Kafayı mı yediniz siz
BEĞENİ ALMAK İÇİN BÖYLE ÇILGINLIK OLUR MU?
ANTALYA Konyaaltı'nın Çakırlar Mahallesi'nde yaşanan olayda içinden halat geçirilip 30 metre yüksekliğe kaldırılan otomobilin içine bir de genç bindi. Otomobil içindeki kamera ve drone ile de bu tehlikeli anlar görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRENLER REKLAM FİLMİ ÇEKİMİ ZANNETTİ
VİNCİN etrafındaki drone kamerası, 'Reklam çekimi mi yapıyorlar?' sorusunu akla getirdi. Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, 'Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!' sözleri ile 'Kaç metredeyiz? Az oldu az' şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı.
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Kafayı mı yediniz siz
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