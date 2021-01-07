Eğitimde hayır var

Antalya'da hayırseverler yine eğitime katkıda Türkiye'ye örnek oldu. İl genelinde depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan 14 okulun yapım aşamasına geçildi. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 6 okulun ihalesi tamamlanırken diğer okullarda sürecin devam ettiği öğrenildi. Yıkılan okulların yerine yapılacak 328 dersliğin yarısı ise şimdiden hayırseverler tarafından karşılandı.Eğitimde dönüşüm hamlesi, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yapılan deprem tetkikleri ile başladı. 14 okulun depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Hızlıca yıkıl işlemine geçildi. 20 bloktaki yıkım işlemi kimi okullarda sadece bir bloğun, bazı okulların ise tamamen yıkılmasıyla gerçekleşti. Ardından ise ihale süreçleri başladı.Şimdiye kadar Kepez Göçerler İlkokulu, Döşemealtı Yeniköy İlkokulu, Kemer Göynük İlkokulu, Serik Tekeli İlkokulu, Manavgat Çağlayan İlkokulu ve Muratpaşa Hacı Hafız Saygan İlkokulları'nın ihalesi tamamlandı. Bu okullarda inşaatın kısa sürede başlayacağı öğrenildi. Kalan 8 okul için ihale süreci devam ediyor.Okulların yıkım işleminin tamamlandığı haziran ayından günümüze kadar Antalya Valiliği ile 6 hayırsever arasında protokol imzalandı. Türkiye'de hayırseverlerin okul yapımında ilk sırada yer alan Antalya'da deprem riski nedeniyle yıkılan 264 derslik yerine yapılacak 328 dersliğin yarısı daha şimdiden karşılanmış oldu. Hayırseverlerin yapacağı derslikler yıkılan okulların yerine yapılmayacak olsa da derslik ihtiyacı karşılanmış oldu. Yapılan protokollerde Korkuteli ilçesine 8 ilkokul dersliği, Finike ilçesine 12 derslik özel eğitim uygulama okulu ve 12 derslik anaokulu olmak üzere toplam 24d derslik, Konyaaltı ilçesine 32 derslikli ortaokul, Kepez ilçesine 20 derslikli ilkokul, Döşemealtı ilçesinde 16 derslikli özel eğitim meslek okulu ve Serik ilçesine 24 derslikli ekolojik ortaokul yapılacak. Böylece hayırseverlerin toplamda 137 derslik katkısı oldu.KEMER Göynük Ortaokulu A ve B blok, Kepez Yenimahalle Ortaokulu A ve B blok, Kepez Göçerler İlkokulu A blok, Konyaaltı Çakırlar İlkokulu B blok, Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi A ve B blok, Serik Tekeli Ortaokulu A, B ve C blok, Serik Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Lisesi, Serik Orhan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Döşemealtı Yeniköy Ortaokulu, Finike İsmail Erol İlkokulu, Muratpaşa Bahaeddin Güney Kız Teknik Mesleki Lisesi A ve B blok, Muratpaşa Namık Kemal Ortaokulu B blok, Muratpaşa Hacı Hafize Hakkı Saygan İlkokulu, Korkuteli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.