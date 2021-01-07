Yüreklere dokundular

AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından başlatılan 'Bir bot bir mont' kampanyası ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor. 19 ilçede hayata geçirilen ve ilk olarak Finike'den başlanılan projede bu hafta Kumluca ilçesindeki çocuklara dağıtım yapıldı.Toplam 3 ile 14 yaş arası çocuklara kış mevsiminde bot ve mont ihtiyacı karşılanması için sürdürülen projeye hayırseverlerde destek oluyor. AK Kadınlar tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont yardımı sürüyor. Kumluca ilçesinde gerçekleşen yardımda kapı kapı dolaşılarak çocuklara hediyeleri giydirildi.Kumluca Kadın Kolları Başkanı Medine Çetin, "İhtiyaç sahibi çocuklarımız bizler için imtihan vesilesidir. Bu işi yaparken en büyük yardımı hayırseverlerimizden görüyoruz. Aynı zamanda etrafında ihtiyaç sahibi bulunanlar, bizimle iletişime geçebilirler. Kadın kolları olarak 19 ilçemizde başlattığımız sıcak bir gülümseme için bir bot bir mont kampanyamızda ilçemizdeki çocukların yüzlerini güldürdük" dedi.