Raporu açıkla Başkan

İÇİŞLERİ Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından denetlenen Muratpaşa Belediyesi'ne yönelik hazırlanan 164 sayfalık rapor sır gibi saklanıyor. İçerisinde kaçak ve fazla imar uygulamaları, ihale fesatları, yurtdışı harcamaları, imzasız hak edişlerin ödenmesi ve bağışlanan arsaların satılması gibi konuların bulunduğu iddia edilen raporu bürokrat ve meclis üyeleri talep etmesine karşın talepler karşılık bulmadı. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal'a 'raporu açıkla' çağrısı yaptı.Son olarak ocak ayı meclis toplantısında raporun Başkan Uysal'dan 3'üncü kez talep edildiğini söyleyen Ülker, "Ancak Sayın Başkan karşısında 2 kadın meclis üyemiz olmasına rağmen sesini yükselterek, 'ben raporu ne zaman istersem o zaman açıklarım' dedi. Başkana bir kez daha sormak istiyoruz. Bu raporu niçin paylaşmıyorsunuz. Sır gibi sakladığınız raporda neler var" dedi. Müfettişlerin hazırladığı raporda yer alan iddialar içerisinde en göze çarpan konuların başında belediye tarafından gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırma, belediyeye ait araçların usulsüz kiralanması, savcılık şikayet konuları, imzasız hak edişlerin ödenmesi, bağışlanan arsaların satılması, fazla mesai ödemeleri ve huzur hakları olduğu iddia edildi.