Soruşturma izni çıktı

Antalya'da adı 2 milyon liralık yolsuzlukla anılan ve 2019 yılı faaliyet programı mecliste onaylanmayan, belediye lojmanına usulsüz harcamalar yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme tamamlandı. Müfettişlerin hazırladığı rapordan sonra 7 sayfalık 'Soruşturma İzni Verilmesine' kararını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzaladı. Başkan Köleoğlu'nun belediye yönetimine eş başkan benzeri ataması, sahildeki belediye lojmanına yaptığı usulsüz harcamalar, usulsüz görevlendirmeler tespit edildi.Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun, Deniz Obası isimli lojmanı yıktırarak 432 bin liraya yeniletip 520 bin liraya da mobilyalarını değiştirtmesi soruşturmanın birinci maddesi oldu. Müfettişlerin incelemesinde, Karşıyaka Mahallesi, 65 ada, 210 nolu parsel üzerindeki lojman arazisinin hazineye ait olduğu ve arazi üzerinde bulunan tahta obanın kaçak olduğu tespit edildi. Lojmanın herhangi bir yapı ruhsatı, iskan belgesi ve yapı kayıt belgesi olmadığı ve ecri misil ödemesi yapılmadığı da ortaya çıktı. İmar Kanunu'na göre yakılması gereken bir yere onarım ve malzeme alımı için harcanan 1 milyon 952 bin liranın piyasa araştırması yapılmadan harcandığı için kamu zararı oluşturduğu da belirlendi.Müfettişlerin yaptığı incelemede dikkat çeken ve üzerinde durulan konulardan biri de tadilatı yapılan lojmana malzeme alımında karar veren mal kabul heyetindeki isimler oldu. Yapılan işleme uygun fen işleri ve teknik personel gibi isimlerin komisyonda bulunması gerekirken, aşçı Ahmet Tekdemir, aşçı yardımcısı Yusuf Doğanlar, hizmetli Tahsin Akbulut'tan oluşan 3 kişi 'Muayene Kabul Komisyonu Üyesi' olarak görevlendirildi. Raporda, mal alım işlerinin bir bütün olarak yapılması gerekirken kanunda belirtilen limitlerin altında kalmak amacıyla bölünerek gerçekleştiği tespit edildi.SABAH Akdeniz'in ortaya çıkardığı HDP usulü atamada rapora girdi. Başkan Köleoğlu'nun seçimin ardından eski meclis üyelerinden Ramazan Uluşar'ı başkanlık katında bir odaya yerleştirerek başkan yardımcısı olarak göreve başlattığı, 19 Temmuz 2019'da da Uğur Duran isimli personeli Uluşar'a sekreter olarak atadığı belirlendi. Uluşar'ın, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı olarak birçok işlem yaptığı da müfettiş raporunda yer aldı.Soruşturmada Başkan Köleoğlu ilginç savunma yaptı. Savunmada, Ramazan Uluşar'ın resmi bir görevinin olmadığı, başkanlık katında yer alan belediye başkan yardımcısı Osman Duran'ın odasında boş zamanlarda kendisine yardımcı olduğunu söylemesi dikkat çekti. Ancak, iki yıla yakın sürede başkan yardımcılığı yapan, sekreter ve özel oda tahsis edilen ayrıca Köleoğlu tarafından sosyal medya ataması paylaşılan, dilekçelerde belediye başkan yardımcısı olarak tanıtılan Uluşar'ın 'resmi bir görevi yoktu' söylemi Kumluca Belediyesi'nin bakkal dükkanı gibi yönetildiğini gözler önüne serdi.İçişleri Bakanlığı Müfettişlerinin günlerce süren araştırmasında, belediyede danışman olarak işe başlatılan Ayşe Arik ve Muhammet Arıcan'ın daha sonra belediye şirketi Sarnıçtepe Ltd. Şirketi'nde görevlendirilmesi ise usulsüz bulundu. Müfettişler, Başkan Köleoğlu'nun adı geçen kişileri usulsüz olarak kamu görevini üstlenmelerine zemin hazırlamasından sorumlu tuttu.Yolsuzluk ve usulsüzlükleri tek tek belirlenen Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 'Soruşturma İzni Verilmesi'ne kararını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalayarak onayladı. Lojman harcamalarında sorumluluğu tespit edilen eski Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelleci, belediye personeli Niyazi Sarıca, Ahmet Tekdemir, Yusuf Doğanlar, Tahsih Akbulut, Durkadın Kocaman ve Perihan İnan hakkına da 'Soruşturma İzni Verilmesi' kararı çıktı.BAKANLIK müfettişleri, soruşturmaya konu olan Deniz Obası ile ilgi ilginç bir detaya da raporda yer verdi. Raporda, "Kamu Konutları Yönetmeliği'ndeki 'Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar' ı kullanabilecek makam sahiplerinin yazılı olduğu (3) sayılı cetvelde ilçe belediye başkanlarının sayılmamasına rağmen Deniz Obası olarak adlandırılan belediye başkanının kullanımındaki lojmana eşya alınmasının Kamu Konutları Yönetmeliği'ne aykırı olduğu, dolayısıyla bu alımdan talimatı veren Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun sorumluluğunun bulunduğu…." şeklinde cümleler yer aldı.