Turunç çöpe gitmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne Antalyalı gençlerden örnek gösterilecek bir destek geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, 'Turuncu keşfet' isimli projeyi hayata geçirdi. Şehirde birçok noktada görsel zenginliği artırmak için dikilen turunç ağaçlarının meyvelerinin ziyan olmasını engelleme adına gençler turunçları toplayarak reçel yapmaya başladı.

BİR TON TURUNÇ TOPLANDI

Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ne bağlı çalışanlar, gençlik liderleri ve gönüllü gençler özellikle cadde kenarları ile orta refüjlerdeki ağaçlardan turunçları topladı. Yağmur ve rüzgar nedeniyle dökülüp çöpe giden turunçları geri dönüşüme kazandıran gençler, Döşemealtı, Konyaaltı ve Akdeniz Üniversitesi içinde bulunan ağaçlardan 1 ton turunç topladı. Turunçlar çuvallanarak gençlik merkezine getirildi.

BİN KAVANOZ REÇEL ÜRETİMİ

Tunçların geri dönüşüme kazandırılma işlemi için iş bölümü yapıldı. Kimi gençler turunçların dışını rendelerken kimisi de kabuklarını soydu. Turunçların her bir aşaması ise ziyan edilmeden geri dönüşüme kazandırıldı. Rendeden çıkan posalar ile marmelat yapılırken turunç kabuklarından reçel üretildi. Turuncun içi ise gübre yapılarak biyoatık olarak turunç ağaçlarının köküne döküldü. İpe dizilen turunç kabukları birkaç gün suda dinlendirildikten sonra reçel yapıldı. 1000 kavanoz yapılacak reçeller ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.



81 İLE GÖNDERİLECEK

ÖZGECAN Aslan Gençlik Merkezi Müdürü Süleyman Yıldız, turuncun geri dönüşüme kazandırılarak reçel yapılması portakal ve mandalina gibi turunçgillerin atası olan turuncun keşfedilmesini sağlayacağını söyledi. Reçellerin ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra bahçelerinde ve evlerinin önünde turunç ağacı bulunan vatandaşlara da verileceğini belirten Yıldız, "Reçeller örnek olacak. 81 ile turuncun tanıtılması açısından gönderilecek. Portakalın, mandalinanın, limonun ve greyfurdun da atası turuncu gündeme getirmek istiyoruz. Artıklarını gübre olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu proje Antalya'da turuncun ziyan olmaması için sivil toplum kuruluşlarını da harekete geçirecektir. Aynı zamanda ekonomik kazanç da olabilecek" dedi.