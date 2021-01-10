Çocuklar bisiklete kavuştu

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Menteşeoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan Küçük'ün, mahallede bisikleti olmayan çocuklara bisiklet ile tanıştırılmasını kapsayan proje ile toplam 60 bisiklet çocuklara dağıtıldı.

ZORLUĞU BİZ YAŞADIK

Daha önce 40 bisikleti çocuklara hediye eden Küçük, bugün ise 20 bisikleti yardımseverlerin destekleriyle çocuklara hediye ettiler. Muhtar Küçük, "Maddi durumu iyi olmayan, bisikleti olmayan çocuklarımıza yardımseverlerin desteği ile bisikletlerimizi hediye ediyoruz. Atıl durumda olan bisikletleri kendi imkanım ile yaptırıp, çocuklarımıza da hediye ediyorum. Bizim zamanımızda imkansızlıklar vardı. Şimdi sağ olsunlar, vatandaşlarımız duyarlı, çocuklarımıza bisikletleri hediye ettik" dedi. Projeye destek veren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile belediye meclis üyesi Fatih Ugan da çocuklara bisiklet dağıtımına katılım sağladı. Karaca, belediye olarak bu tip projelere destek vermeye çalıştıklarını belirterek, hayırseverlere de destek çağrısı yaptı.