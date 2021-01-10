Eğitime dijital katkı

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle ilkokula yeni başlayan çocuklar için Antalya'da 8 öğretmen el ele verdi. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde henüz okuma yazmayı yeni öğrenen ilkokul birinci sınıfı öğrencilerine yardımcı olmak isteyen Antalya Yıldırım Bayezid İlkokulu öğretmenleri dijital kütüphane kurdu.

BİRDİR BİR PROJESİ

Yıldırım Bayezid İlkokulu'ndaki 8 öğretmen, güçlerini birleştirerek örnek bir uygulamaya imza attı. 'Birdir bir dijital okuma dizisi' projesiyle birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma alışkanlığı gelişti. Pandemi nedeniyle uzak kaldıkları öğrencilerin okuma ve yazma öğrenirken zorlanmaması için dijital bir kütüphane kuran öğretmenler hazırladıkları metinleri buraya yükleyip çocukların okuma-yazmasına katkı sağlıyor. Öğretmenler Mehmet Yıldız, Şenay Altun, Tülay Sezgin, Fatma Karaaslan, Selda Çetin Şahin, Vatan Eroğlu Aslan, Pınar Tosun ve Cemile Akdemir'in mesai saatleri dışında da bir araya gelerek hazırladıkları eğlenceli metinler öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

OKUMA-YAZMA DERSİ İÇİN

Okuma ve yazma dersi için birinci sınıf öğrencilerine ek kaynak olan metinlerde çizgi film karakterleri, hikayeleştirilen metinler ve tekerlemeler yer alıyor. Proje ile, öğrenmek öğrenciler için daha eğlenceli bir hal alıyor. Projeye farklı okullardan öğrencilerde ilgi gösterirken fedakar öğretmenlerin bu davranışı takdir topluyor.