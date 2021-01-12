Ebru destek bekliyor

Dünyanın en prestijli müzik okullarından biri olan Avusturya Mozarteum Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Antalyalı Ebru Beş (25), pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinde konserler düzenleyerek geçimini sağlayan Beş, koronavirüs nedeniyle 1 yıldır konser veremiyor. Okulda dördüncü döneminde olan genç kız, yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim gönüllülerinden destek bekliyor.2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nü yüksek onur derecesiyle bitiren başarılı öğrenci Ebru Beş, dünyanın en iyileri arasında yer alan Mozarteum Üniversitesi'ne kabul edildi. Gitar alanında uzmanlaşan Beş, maddi imkansızlıkların hedeflerine engel olmasına izin vermedi. Yurtdışında kazandığı üniversiteye gitmek için o dönem sosyal platform üzerinden bir bağış kampanyası başlatan genç kız, gerekli olan 6 bin Euro'nun bir kısmını bu kampanyadan bir kısmını ise borç alarak tamamladı.Babası asgari ücretle çalışan ve annesi ev hanımı olan Beş, geçimini sağlamak için yurtdışında konserler vermeye başladı. Geçimini konserlerle sağlayan genç kız, İsviçre, Fransa ve Kanarya Adaları'nda turneler yaptı. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 1 yıldır konser veremeyen ve Antalya'ya dönen genç kız destek bekliyor. Aylık ortalama 500 Euro gideri olan Beş, "Pandemi öncesinde festivaller ve turneler düzenliyordum. İsviçre'de 1, Fransa'da 6, Kanarya Adaları'nda 3 konser verdim. Avusturya ve Almanya'da konser vermeye hazırlanırken koronavirüs salgını yaşandı. Evimin kirası, sigortam ve alışveriş giderlerim var" dedi.BAŞARISI ile örnek gösterilen Beş'in en büyük hedefi yüksek lisanstan sonra doktora yaparak bir üniversitede profesör olarak görev yapmak istiyor. Aynı zamanda konserlerine de devam etmek isteyen genç kızın hedeflerine ulaşmak için gönüllülerden destek bekleniyor. Türk müzikleri ve yabancı müzikleri çalabilen genç kız, ülkesini yurtdışında temsil etmekten dolayı gurur duyduğunu belirtti.