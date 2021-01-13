Akrep tam yol ileri

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde FTA Antalyaspor, Bursaspor'u deplasmanda ilk yarıda attığı 3 golle yenerek son 8 takım arasına kaldı. Maçı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. TUR İLK YARIDA GELDİ5. dakikada Hakan Özmert'in ara pasında topla buluşan Bünyamin, Onur ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hakan sol köşeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 7. dakikada Bursaspor etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta topu kontrol eden Batuhan Kör'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı. 9. dakikada Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanına yakın bir mesafeden, kaleyi cepheden gören noktadan Bünyamin Balcı'nın şutunda, kaleci Ataberk Dadakdeniz son anda topu çeldi. Savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 15. dakikada gelişen Bursaspor atağında Burak Altıparmak, topu kafayla penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a indirdi. Kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Ali Akman'ın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı. 33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanına doğru hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ara pasında sağdan depar atan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Ataberk Dadakdeniz ile karşı karşıya kaldı. Topu iyi kontrol eden Gökdeniz, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2 36. dakikada Antalyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Bursaspor savunmasının hatasında bir anda topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 42. dakikada Bursaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışı kullanan Emirhan Aydoğan, savunmanın arkasına sarkan Aykut Akgün'ü topla buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda Naldo, son anda çizgi üzerinden topu çıkardı. İlk yarı, Fraport TAV Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi Bursaspor ilk yarıya oranla bir daha iyi başladı. i. İkinci 45 dakika da karşılıklı ataklar olmasına rağmen iki takımda gol atamadı ve karşılaşma ilk yarıda atılan 3 golle FTA Antalyaspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Bu sonuçla kırmızı beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu ve kupa için iddiasını korudu.