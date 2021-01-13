Bu kafayla olmaz

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve uzun süre liderlik koltuğunda oturan Aytemiz Alanyaspor'un oyun sisteminin rakipler tarafından çözülmesi ile düşüş başladı. Şifresi rakipler tarafından çözülen ancak teknik heyet tarafından ısrar edilen oyun sistemi turuncu yeşillileri yine hüsrana uğrattı.Önceki akşam 73 dakika 10 kişi oynayan Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Şimşek, kendi sahasındaki yenilmezlik serisini de kaybetti. Son 9 maçtaki 6. yenilgisini İstanbul temsilcisi karşısında alan turuncu yeşilliler, 1 maç fazlasıyla zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Aytemiz Alanyaspor son yenilgi ile ligde 20. puanını kaybetmiş oldu.En son Fenerbahçe maçında da topa sahip olma oranında yüzde 70'le varan bir istatistik yakalayan Aytemiz Alanyaspor'un aynı oyun sistemini Kasımpaşa karşısında uygulamaya koyması mağlubiyeti getiren en büyük faktör oldu. Şimşek'in yüzde 61 topa sahip ortalaması ile oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etmesi istatistiklere yansıdı.Alanın yenilgi sonrası Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın medyanın karşısına çıkmayıp yerine Teknik Sorumlu Semih Tokatlı'nın yer alması dikkat çekti. Tokatlı'nın, "Alanyaspor'un daha fazla topa sahip olma oranına rağmen yaşadığı puan kayıpların önüne geçmek için rakip takımların oyununa nasıl çözüm bulacaksınız sorusuna, "Buna çare bulacağız. Çalışmalarımız o yönde gidiyor" cevabı yeni sistem arayışını gözler önüne serdi.