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Aşı tutacak gıbı

’u 3-0 yenerek kupada çeyrek finale kalan ’da gençlik aşısının tutmaya başladığı ortaya çıktı. Gençler, performansları ile umut verdi

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Aşı tutacak gıbı
ZIRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursaspor'u 3-0 yenerek çeyrek finale kalan FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. İkinci yarının belli bölümüne kadar oyuncularının çok disiplinli oynadığını belirten Yanal, "Zor maçı hızlı bir şekilde kolaya çeviren oyuncularımızı kutluyorum. Oyun disiplininden vazgeçmediler. İkinci yarının belli bölümüne kadar disiplin vardı daha sonra skora oynandı. Deneyimli oyuncularımızın tutumunu bir kez daha tebrik ediyorum, genç oyuncularımızı desteklemeleri çok iyi. Genç oyuncularımız da çok iyi mücadele ediyor. Kısa zaman sonra takımın iyi oyuncuları da olacaklar" dedi.
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Aşı tutacak gıbı
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