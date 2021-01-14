Başkandan geri vites

SABAH Gazetesi'nin Antalya'da ortaya çıkardığı 'Noter onaylı aşk skandalı'nın baş kahramanlarından Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı başvurular şaşırtmaya devam ediyor. Öztürk, makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk ilişkisinin ortaya çıkması üzerine olayın komplo olduğunu ileri sürmüştü.

KENDİSİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Skandalın ortala çıkması ile birlikte sorulara cevap vermek yerine olayın komplo ve kumpas olduğunu iddia eden Öztürk, bunu sadece iddiada bırakıp kumpasın kim veya kimler tarafından kurulmaya çalışıldığını hala ortaya koymadı. Başkan Halil Öztürk, olayın ortaya çıkmasının ardından avukatı Ümit Ulus aracılığı ile Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 'İftira, Özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, hakaret' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

KAYITLARDAN KORKTU

Olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Öztürk ve avukatından ikinci bir hamle geldi. Avukatı Ümit Ulus aracılığı tekrar dilekçe veren Başkan Halil Öztürk, telefonunun HTS kayıtlarının incelenmemesini talep etti. Şikayetçi olduğu olayla ilgili araştırma yapılmamasını isteyen Öztürk'ün avukatının dilekçesinde, "Müvekkilim Elmalı Belediye Başkanı olup, gerek şahsı gerekse görevinden kaynaklı olarak günde yüzlerce kişi ile görüşmektedir. Savcılığınız tarafından dosya arasına iletişim tespit tutanaklarının dahil edilmesi halinde bir takım 3. Kişiler ile paylaşılmaması gereken görüşmelerin deşifre olacağı aşikardır. Müvekkilimin konumu gereği bu hassasiyet gözetilmesi makamının gerektirdiğindendir. Bu sebeple öncelikle iletişimin tespitine muvaffakatımız bulunmadığını belirtmek isterim. Aksi kanaat hasıl olursa bu tespit işlemi konusunda gizlilik kararı verilerek dosya tarafları dahil 3. Kişilere bu bilgilerin verilmesinden imtina edilmesini talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

3'ÜNCÜ TELEFON İDDİASI

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve yazışma yaptığı Sümeyra Tilki'nin 3'ncü bir telefon kullandıkları gündeme geldi. Israrla kayıtların incelenmemesini ve belediye başkanının görüşmelerinin gizli olduğunu ileri süren Öztürk ve avukatının başvurusunda, Ahmet Tilki'nin telefon görüntülerini inkar etmediğine dikkat çekilerek bu aşamada iletişimin var olup olmadığının araştırılması yerine Halil Öztürk'ün bilgi ve resminin paylaşımına rızasının var olup olmadığının araştırılması savcıya önerilmesi dikkat çekti. ALDATMA DAVASI AÇILDI

Yaşanan gelişmelerden sonra Sümeyra Tilki'nin 'Şiddetli geçimsizlik' nedeniyle açtığı boşanma davasına karşı hamle eşi Ahmet Tilki'den geldi. Tilki'nin avukatı Erdal yiğit aracılığı ile açtığı 'Aldatma ve boşanma davası' iki dosya ile birleştirildi.