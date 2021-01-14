Deniz taştı çatı uçtu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı sağanak ve fırtına uyarısının ardından önceki gece saatlerinde başlayan sağanak ve şiddetli rüzgar zarara neden oldu. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometre ye ulaşan fırtına nedeni ile 23 evin çatısında hasar meydan gelirken 32 evin güneş ısıları zarar göndü. 9 evi zemin katında su baskınları meydana geldi. Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi'nde sabah erken saatlerde çıkan hortum, ağaçları kökünden söktü, Fatih Ortaokulu Spor Salonu'nun çatısını uçurdu.

HORTUM VURDU

Spor salonunun dış cephesindeki duvarına monteli dev fiber Atatürk maskı da yerinden çıkıp etrafa savruldu. Okul müdürü Süleyman Öztürk, "Bir anda hortum başladı. Çatının bir kısmını uçurdu. Daha sonra ağaçlara zarar vererek ortadan kayboldu. Çok şükür yaralanma veya can kaybı yok" diye konuştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle, apartmanların çatısındaki gün ısılar ve evlerin panjurları zarar gördü. Devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi.

FİLM GİBİ ANLAR

Hortum anını yaşayan esnaflardan Fatma Ekmekçi, "Sabah 06:20 gibi uğultunun ardından büyük bir gürültü oldu. Spor salonunun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, panjurlarımız göçtü. İlk başta ne olduğunu anlamamıştım, camdan bakarken büyük bir duman bulutuyla beraber çok büyük bir hortum geldi. Çok büyük bir felaketti. Hayatımda böyle bir ses duymadım. Belgesellerde izlediğimiz şeyi gerçek hayatta yaşadık" dedi.



7 METRELİK DEV DALGALAR OLUŞTU

KONYAALTI sahilinde de dalgaların boyu 7 metreye ulaştı. Dev dalgalar kıyıdaki işyerlerine zara verdi. Kentte tatilini geçiren turist aileler ise ilk karşılaştıkları bu görüntü karşısında dakikalarda dalgaları izledi. Dalgalar nedeni ile polis zaman zaman vatandaşları kıyıya gitmemeleri konusunda uyardı. Dev dalgalar nedeni ile altın arayıcıların yüzü güldü. Sabahın erken saatinden itibaren detektör ile dev dalgalar aldırmadan altın aradılar. Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika devam eden fındık nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.