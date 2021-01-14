İki takımda milli gurur heyecanı

ÜMIT Milli Takım, mart ayında başlayacak olan Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. 23-28 Ocak tarihleri arasında yapılacak olan kamp için aday kadro açıklandı. Aytemiz Alanyaspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla 3 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay ile FTA Antalyaspor'un Kocaelispor'dan kadrosuna kattığı Gökdeniz Bayrakdar, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından aday kadroya davet edildi.