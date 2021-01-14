Kestel’e iki takviye

ALANYA Kestelspor, ara transfer sezonunda gaza bastı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akbulut ile yolları ayırarak takımın başına eski teknik direktörü Ahmet Duman'ı getiren mavi beyazlı yönetim, ilk transferlerini savunmaya yaptı. Son olarak Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sancaktepe'de forma giyen stoper Alp Han Çetinkaya'yı satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına renklerine bağlayan Alanya Kestelspor, oyuncuya düzenlenen mini tören ile imza attırdı. Mavi beyazlı yönetim ikinci transferi ise sol bek mevkiine yaptı. Son olarak Misli.com TFF 2. Lig ekiplerinden Mamak Futbol Kulübü'nde forma giyen ve kulübü ile olan sözleşmesi sona eren sol bek Özkan Toprak ile de sezon sonuna kadar anlaşan Alanya Kestelspor yönetimi, savunmasına iki takviye birden yapmış oldu.