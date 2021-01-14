Kurtarmanın bedeli olmalı

Pandemi dönemiyle doğa yürüyüşü ve çadır kamplarına ilgi arttı. Bununla birlikte son günlerde bilinçsiz ve eğitim almadan doğada yürüyüşe çıkan ya da kamp yapmak isterken kaybolan kişilerin sayısı da artmaya başladı. Bunun son örneği ise Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde yaşandı. Yürüyüşe çıkan Semih S., bir süre sonra yolunu kaybedince AFAD, AKUT ve JAK ekiplerinden yardım istedi. Saat 06.00'da arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, 8 saat sonra Semih S.'ye ulaştı.

EĞİTİMSİZ OLMAZ

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Doğa Sporları Öğretim Görevlisi ve AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, son dönemde bilinçsizce yapılan doğa aktivitelerindeki artışın kendilerine sıkıntı oluşturduğunu söyledi. İnsanların doğaya yürüyüşe ya da kamp yapmaya çıkmadan önce iyi bir eğitim alması gerektiğini kaydeden Sevgül, "Eğitim almadan, ucuz malzemeyle, bir çadır ve bir uyku tulumu alarak, eğitimsiz şekilde doğaya çıkılması tehlikeli. Ayrıca sosyal medya etkisi de var. Sosyal medyanın etkisiyle insanlar riskli işler yapıyorlar. Yani selfie çekerken düşenler, yüksek bir yerde fotoğraf çektirmek isterken hayatlarını kaybedenler oluyor" dedi. Yaşananların hem acemi doğa tutkunları hem de kurtarıcıları için risk taşıdığına değinen Sevgül, "Devlet helikopter kaldırıyor. Çok ciddi maddi harcama var. Bu sorumsuzluğun bir bedeli olmalı. Başkalarının da hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Bu işlerin artık bir yaptırımı olmalı. Örneğin kurtarma bedeli alınmalı. Bedava hizmet yapılıyor. Avrupalılar kurtarıldıkları ve bedel ödemedikleri zaman çok şaşırıyor" dedi.