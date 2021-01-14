Neler unutuldu neler

Antalya Havalimanı'nda yolcuların unuttuğu eşyalar sahibini bekliyor. 2019 yılında 8 bin 657 kayıt açılan kayıp eşya bürolarına, 2020 yılında turizmde yaşanan düşüşün etkisiyle 3 bin 372 kayıt açıldı. Kapısında güvenlik personelinin beklediği ve izinsiz kimsenin giremediği kayıp eşya bürolarında, çoğunlukla valiz ve çantalar dikkati çekiyor.

KUPA BİLE VAR

Kayıp eşyaların liste başını, gözlük, saat ve kemer oluştururken, kayıp listesinde hem boyutu hem de önemli olması nedeniyle unutulması pek mümkün olmayan eşyalar da yer aldı. Bir otomobile ait plaka, boyu 1 metreye yakın peluş ayı, su arıtma cihazı, nargile, dron, ikiz bebekler için puset, çaydanlık ve Rusya'daki bir kadın voleybol takımına ait 2019 yılında kazanılan birincilik kupası en ilginç kayıp eşyalar olarak kayda geçti. 5 DAKİKADA TESPİT

Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Ercan Kuruçırak, Antalya Havalimanı'nda unutulan, kaybolan tüm eşyaların güvenli ellerde olduğunu söyledi. Yolcuların kaybettikleri ürünle ilgili havalimanıyla iletişime geçmelerinin ardından hızlı bir şekilde sonuca ulaşıldığını belirten Kuruçırak, "5 dakikada kaybın kayıtlarımızda olup olmadığı, buradaysa teslimi gerçekleştiriliyor. Bulunan eşyalar tutanakla birlikte bürolarımızda uygun koşullarda hiçbir zarar görmeden kanuni sürelerinin sonuna kadar saklanıyor" dedi.