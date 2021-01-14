Ortak cinayetine 15 yıl hapis cezası

ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde geçen yıl 4 Eylül tarihinde iş ortağı Halil Kuş'u (59) bıçaklayarak öldüren Mustafa Adıgüzel'in (40) cezası belli oldu. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Mustafa Adıgüzel, son kez hakim karşısına geçti. Adıgüzel, olay anında Halli Kuş'un bıçaklı saldırısına uğradığını, öldürme kastı ile hareket etmediğini, kendisini savunduğunu söyledi. Öldürülen Kuş'un avukatı ise Adıgüzel'in cinayeti kameraların görüş açısını hesap ederek işlediğini, olayda planlayarak tasarlama olduğunu söyledi. Duruşma savcısı da mütalaasında, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, olayın 'tasarlama' ve 'kasten öldürme' olmadığını belirterek, sanığı tahrik hükümlerini uygulayan mahkeme heyeti, 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza iyi hal indirimi ile 15 yıla düşürüldü.

İNDİRİM GELDİ

Antalya'da eski sevgilisi Osman Çıkan'ı (56) kızının arkadaşları Tuğra Uysal (23) ve Can Yavşanlı (22) ile birlikte öldürdükleri iddiasıyla 25'er yıl hapis cezası alan Asuman Bolat'ın (40) cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada tutuklu Asuman Bolat'ın 25 yıl olan hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak 14 yıl 2 aya düşürüldü. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana gelmişti. Ayrıldığı Çıkan'ın ısrarla yeniden görüşmek istemesinden rahatsız olan Bolat, durumu kızı Ö.K.'nin arkadaşları Tuğra Uysal ve Can Yavşanlı'ya anlatmış, taraflar arasında çıkan kavgada Çıkan ölmüştü.