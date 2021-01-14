Podolski’den ayrılık sinyali

FTA Antalyaspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte oyun sisteminin değişmesiyle ilk 11'deki yerini kaybeden Lukas Podolski, ayrılık sinyali verdi. Polonya asıllı Alman futbolcu, Polonya ligi takımlarından Gornik Zabrze'ye yeşil ışık yaktı.

POLONYA'YA GİDEBİLİR

Polonya basınına açıklamada bulunan yıldız futbolcu, "Polonya'da önceliğim Gornik Zabrze. Bazıları bunu şaka olarak söylediğimi düşünüyor ama öyle değil. Antalyaspor ile olan sözleşmemin ne zaman biteceğini biliyorlar. Antalya'ya gelip benimle konuşmak isteyen varsa herkesle konuşurum" dedi.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

FTA Antalyaspor'da sakatlar kervanına eklenen Veysel Sarı ve Lukas Podolski'nin geri dönüş tarihi belli oldu. Göztepe maçında sakatlanarak oyunu terk eden Veysel Sarı'nın üst adalesindeki sorunu nüksederken, deneyimli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. 20. haftayı maç yapmadan geçirecek kırmızı beyazlılarda sağlık ekibi, Veysel Sarı'yı 24 Ocak Pazar günü oynanacak Konyaspor maçına yetiştirmeye çalışılıyor. Alman yıldız Lukas Podolski'nin ise Trabzonspor maçının kadrosuna girme olasılığının bulunduğu öğrenildi.