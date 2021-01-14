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Serik’e yeni forvet

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Serik’e yeni forvet
MİSLİ.COM 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Portekiz'in Vitoria Guimaraes kulübünde forma giyen Berke Doğukan Önde'yi renklerine bağladı. 21 yaşındaki forvet, Serik Belediyespor'un ana sponsoru olan iş insanı Harun Şahin Kırbıyık'ın katıldığı törende, 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Berke Doğukan Önde, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Serik Belediyespor'da başarılı olacağıma inanıyorum. Yeni hocamız ile birlikte Serik Belediyespor'u hak ettiği yere getireceğiz" dedi. Genç golcü daha önce Beşiktaş altyapısında ve Kardemir Karabükspor'da futbol oynadı.
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Serik’e yeni forvet
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