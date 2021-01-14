Sıcak yuvaya kavuştu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gökçam Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki inşaat ustası Recep Kıllar'ın sağ kolu ve sol bacağı, beş yıl önce çalıştığı inşaatın 5. katından düşmesi sonucu felç oldu. O günden sonra konuşamayan, duvarı ve çatısı yıkılmak üzere olan tek odalı kendine ait harabe evde yalnız yaşayan Kıllar ile komşuları İnci (60) ve Kerim Kırma (65) çifti, yüzde 70 engelli hale gelen Recep Kıllar'ın yemek ihtiyacını karşılamaya başladı. İnci Kırma altı ay önce taşındıkları mahalledeki komşusunun durumuna çok üzüldüklerini, o yüzden eşiyle bir şeyler yapmak istediklerini söyledi. Kıllar'ın daha rahat bir ortama kavuşmasını isteyen çift, Antalya Sosyal Sorumluluk Gönülleri Platformu yetkilisi Doğan Elden ile irtibata geçti. Elden'in sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine hayırseverler seferber oldu. Engelli maaşıyla geçinen Kıllar, hayırseverlerin desteğiyle prefabrik evine kavuştu.

EL ELE VERİLDİ

Platform yetkilisi Doğan Elden, Kırma çifti sayesinde haberdar oldukları Recep Kıllar'ın yaşadığı yeri iyileştirmek için hareket ettiklerini kaydetti. Şiddetli bir yağmurda yıkılabilecek bir evde yaşayan Kıllar için sosyal medyada yaptıkları yardım çağrısına olumlu dönüş aldıklarını vurgulayan Elden, "Hep birlikte el ele vererek her şeyi gerçekleştirdik. Recep Kıllar'ın daha fazla üzülmesini istemedik. Hayırseverler sayesinde prefabrik ev alındı. İnandık, umut ettik ve başardık. Bugün sıcak yuvasına kavuştu. İnşallah hayatında bundan sonra da daha güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.