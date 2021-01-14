Şimşek moral arıyor

Aytemiz Alanyaspor bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor ile saat 18.45'te çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak ve kupada son 16 turu maçında galip gelerek Kasımpaşa yenilgisini unutturmayı hedefleyen turuncu yeşilliler tüm hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

KUPADA ÇOK İYİLER



Aytemiz Alanyaspor, ligde iç sahada Kasımpaşa'ya 2- 1, bir önceki hafta ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Şimşek, zirve yarışında da büyük yara alırken Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün Erzurumspor karşısında moral arayacak. Turuncu yeşilliler, bir önceki turda Adanaspor'u 5-1 ile geçmişti. A. Alanyaspor'da, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Siopis takımdaki yerini alamayacak.

TUR ŞANSI ARAYACAK



Kupa serüvenine 3. turdan başlayan BB Erzurumspor, 3 galibiyet alarak 16 takım arasına kaldı. Süper Lig'de ise son haftalarda yine puan kayıpları artan ve geçen hafta pazartesi günü iç sahada konuk ettikleri Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Dadaşlar, bugün Alanyaspor karşısında zor da olsu tur şansı arayacak.