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Vicdansızlar köpekleri zehirledi

Hayvanseverlerin parkta beslediği 12 köpek yavrusundan 2’si zehirlenerek öldürüldü, 4’ü ise kayboldu. Ölen köpekler incelemek üzere götürüldü, polis ise olayla ilgili çalışma başlattı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Vicdansızlar köpekleri zehirledi

ANTALYA Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi'nde hayvanseverlerin beslediği 12 yavru köpekten 2'si zehirlenirken, 4'ü ise kayboldu. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 2'sinin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı. Aynı bölgede daha önce de beslediği köpeklerin zehirlendiğini belirten Duygu Nebioğlu, bir an önce şüphelilerin bulunmasını istedi.

ÇÖPLER ARANDI
Nebioğlu, "Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz hayvanseverler olarak onlara yerler yaptık. Bu hayvanları bu noktaya kadar taşıdık. Şimdi ise zehirlediler" diye konuştu. Kayıp olan köpekleri bulmak için çöp konteynerlerinin içini kontrol eden Nebioğlu, zehirleyen kişi ya da kişilerin bulunması için polise şikayetçi oldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ölen köpek yavruları belediye ekipleri tarafından alınarak, incelenmek üzere götürüldü.

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Vicdansızlar köpekleri zehirledi
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