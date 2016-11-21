KPSS lise/ortaöğretim puan hesaplama robotu. KPSS online puan nasıl hesaplanır?

Lise yani ortaöğretim mezunu adayların girdiği KPSS sona erdi. 3 milyondan fazla aday zor bir sınavdan geçti. KPSS ortaöğretim sınavı son zamanlarda oldukça zorlaştırılmış ve ÖSYM bu konuda bir çok kez eleştirilmişti.

KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında adaylar tahmini alacakları puanları hesaplamak için internet sitelerine hücum etti. Online olarak kpss puan hesaplama hizmeti veren sitelerin bir çoğu, adaylara istenilen hizmeti vermemektedir. En güvenilir ve kaliteli puan hesaplama işlemi ÖSYM verileri ışığında olabilir.

KPSS lise ortaöğretim puan hesaplama sistemini doğru olarak kullanmanız için Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayılarınızı yazın ve bölümünü seçin. 2015,2014,2013 yıllarında aynı netleri yapan adayların aldıkları puanları size sistem gösterecektir. Bu puanlar ışığında sizde KPSS puanınızı kestirebilirsiniz.

KPSS PUANI HESAPLAMA İŞLEMLERİ

KPSS puanın hesaplanmasında o yıl sınava giren öğrencilerin her bir test için ayrı ayrı aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile testlerden yapılan maximum netler belirleyici olmaktadır. Bu değerler bilinmeden o yıla ait puanların hesaplanması mümkün değildir. KPSS Puanlarında kullanılan aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerini ÖSYM'nin yayınlamış olduğu o yıla ait sayısal bilgilerden, testlerden yapılan max netleri ise (Örn. GK:60, GY:58, EB:115 gibi) tahmini olarak belirleyip puan hesaplıyoruz.

G.Y - G.K. ve E.B. Testleri için adayın doğru cevaplarından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek ham puanlar bulunur. (Xi) Ham Puanlara ait aritmetik ortalama () ve standart sapmalar(Sx) hesaplanır. Adayın ham puanı ,aritmetik ortalama ve standart kayma kullanılarak standart puan hesaplanır.(T)

T : Standart Puan

Xi : Adaya ait ham puan

: Teste ait aritmetik ortalama

Sx : Standart Sapma

Her test için bulunan standart puanlardan yine ASP ler hesaplanır.

KPSS10 puanı için Örnek ASP aşağıdadır.

KPSS10 için ASP = G.Y.Standart Paun*0.3 + G.K. Standart Paun*0.3 + E.B.Standart Paun*0.4

KPSS Puanı =

: Ağırlıklı standart puan dağılımına ilişkin aritmetik ortalama

S : Ağırlıklı standart puan dağılımına ilişkin standart kayma

B : ASP dağılımında en yüksek ASP

Site üzerinde hesaplanan KPSS 3 (KPSSP3), KPSS 10 (KPSSP10), KPSS 93 (KPSSP93), KPSS 94 (KPSSP94) puanları yukarıdaki formül ve ÖSYM'nin açıkladığı sayısal bilgiler kullanılarak hesaplanmaktadır

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamaya göre yukarıdaki adayın puanı 0,5 x 70 + 40 = 75 puan olmalıydı. Ancak yapılan testlerin Türkiye ortalaması ve standart sapma değerleri -+5 puan oynamaktadır.

Kpss puan hesaplama motoru ile 2016 puanınızı hesaplayabilirsiniz. Bu yapacağınız hesaplama yalnızca p3 puanı için değildir. Şüphesiz hesap konusunda en çok meraklı olanlar öğretmen adaylarıdır. Onbinlerce aday arasından öğretmen olmak isteyenler üç farklı oturuma girmektedirler. Lisans, eğitim bilimleri ve öabt testine giren adaylar atanmak için p121 puanına bakmaktadır. p121 puan hesaplama motoru ile de öğretmenlik puanı olan öabt puanınızı hesaplayabilirsiniz.