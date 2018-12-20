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Fransız gazetesinden flaş yorum

Fransız gazetesi, ABD'nin 'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı. Haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü." denildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 22:34
Fransız Le Monde gazetesinden flaş yorum

Gazete, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik zafer" başlığıyla yayımladığı haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

"DİPLOMATİK ZAFER"

Haberde, "ABD birliklerinin (Suriye'den) geri çekilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'den çekilme kararı Erdoğan - Trump görüşmesinden sonra alındı

"ERDOĞAN'IN BASKILARINA YENİK DÜŞTÜ"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü." denildi.

"YPG/PKK BÖLGESİNE OPERASYON BAŞLAYABİLİR"

Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde operasyona başlayabileceğine dikkati çekildi.

YPG/PKK'nın Suriye'de kendi devletini veya özerk bölgelerini kurmak istediği belirtilen haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek istediği ifade edildi.

"TEMEL HEDEF MÜNBİÇ"

Haberde, Türkiye'nin temel hedefinin YPG/PKK'nın olduğu Münbiç'e girmek olduğu belirtilirken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2016'da YPG/PKK'nın Münbiç'i DEAŞ'tan geri aldıktan sonra oradan çekileceğine dair söz verdiğini ancak bu sözünü tutmadığının altı çizildi.

ABD tırları Suriye'den çıkmaya başladı

Le Monde gazetesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve çekildikten sonra bölgede sorunların artma riski olduğu yorumu da yapıldı.

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Fransız Le Monde gazetesinden flaş yorum
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