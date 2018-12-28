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Hostes kızı için ’i havada geçirdi

BBC TÜRKÇE Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
Hostes kızı için Noel’i havada geçirdi
ABD'de bir baba, Noel tatilini birlikte geçirebilmek için kızının Delta Havayolları'nda hosteslik yaptığı tüm uçuşlara bilet aldı. Detroitli baba Hal Vaughen, tatilde çalışmak zorunda olan kızı Pierce Vaughan'ı yalnız bırakmamak için 2 günde 6 kez uçak yolculuğu yaptı. Hal Vaughen'ın kızına yaptığı jest, yanında oturan bir yolcunun Facebook'taki paylaşımıyla viral oldu. Mike Levy adlı yolcunun "Hal Noel tatilini kızıyla birlikte geçirmeye karar vermiş. Bugünkü ve yarınki tüm uçuşlarında kızıyla birlikte. Ne harika bir baba!" paylaşımı binlerce kez paylaşıldı.
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Hostes kızı için Noel’i havada geçirdi
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