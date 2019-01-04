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'de kongre üyesi geleneksel Filistin kıyafeti ile yemin etti

'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi , yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 10:51
ABD'de kongre üyesi geleneksel Filistin kıyafeti ile yemin etti

ABD'de Temsilciler Meclisine seçilen Filistin kökenli Demokrat Parti üyesi Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı.

ABD'de yapılan 6 Kasım ara seçimlerinin ardından Michigan eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliğine seçilen Demokrat Partili Rashida Tlaib, yemin törenine geleneksel Filistin kıyafeti ile katıldı. Filistinli bir anne ve babaya sahip olan Tlaib, 1734'te İngilizce'ye çevirilen ABD'nin kurucularından Thomas Jefferson'a ait Kur'an-ı Kerim'e el bastı.

Detroit'te doğan 42 yaşındaki Rashida Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi olmuştu. ABD'de yapılan ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri, yemin ederek kongrenin 116. dönemindeki görevlerine resmen başladı.

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ABD'de kongre üyesi geleneksel Filistin kıyafeti ile yemin etti
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