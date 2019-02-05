Son Dakika Haberi: ABD'den terör örgütü YPG'ye sevkiyat!

Son Dakika Haber: ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasının ardından dün büyük bir skandal yaşandı. ABD'nin Suriye'ye 150 civarında TIR'ı soktuğu görüntülendi. Bu TIR'larla birlikte bölgeye çok sayıda zırhlı araç gönderildi.

150 CİVARINDA TIR...

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı TIR'la sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi.

ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında TIR'ı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. TIR'lar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.