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Son Dakika Haberi: ABD'den terör örgütü YPG'ye sevkiyat!

ABD'nin 'den çekilme kararını açıklamasının ardından dün gece saatlerinde son dakika gelişmesi olarak büyük bir skandal duyuruldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD'nin, dün akşam 150 kadar TIR'ı Suriye'ye gönderdiği belirtildi. Yeni nakledilen bu zırhlı araçlar, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği türle aynı, Humwee. TIR'ların kamufle edilmeden taşınmaları ve sevkiyatın Türk heyetinin ABD'de bulunduğu gün yapılması dikkati çekiyor.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 16:33
Son Dakika Haberi: ABD'den terör örgütü YPG'ye sevkiyat!

Son Dakika Haber: ABD'nin 'den çekilme kararını açıklamasının ardından dün büyük bir skandal yaşandı. ABD'nin Suriye'ye 150 civarında TIR'ı soktuğu görüntülendi. Bu TIR'larla birlikte bölgeye çok sayıda zırhlı araç gönderildi.

150 CİVARINDA TIR...

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı TIR'la sevkiyat yaparak bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi.

ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında TIR'ı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. TIR'lar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı.

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Son Dakika Haberi: ABD'den terör örgütü YPG'ye sevkiyat!
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