Son dakika: ABD Başkanı Trump Ortadoğu'daki yeni kaos planını açıkladı

Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" açıkladı.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

"BARIŞA DOĞRU ÖNEMLİ BİR ADIM"

Hiçbir zaman için tarihin karanlık günleri İsrail halkı için geri gelmeyecektir.

İsrail seyahatim sırasında Filistin. Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiştim. Filistin halkı daha iyi bir yaşamı hak ediyor ama onları piyon olarak kullananların kıskacına kapılmışlar demiştim.

Sayın Abbas ile Beyaz Sarayda da bir araya gelip "belki de dünyadaki en zor işlerden biri İsrail ve Filistinlileri barıştırmak demiştim. İş başına gelince küçük adımlarla işe başladım.

Bu vizyon geçmişteki önerilerden çok farklı. Geçmişteki en iyi plan bile ağır kavramsal çerçevelere oturtulmuş ve çok ayrıntılıydı. Çok ayrıntılı olduğu için de ulaşılması zor çözümlerdi. İsrail bu çözümle barışa doğru önemli bir adım atıyor.

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"TEHLİKEYE DÜŞMEYECEK"

Her iki taraf da barışı istiyor ve İsrail barışı gerçekten çok istiyor. Gelecekte Filistin devleti olacak bir toprak da yaratacağız. Ve burada terörizmi katı bir şekilde reddedecek olan bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Burada Kudüs İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak.

Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek.

Gece kulüplerine otobüslere yönelik saldırılar bir daha geri gelmeyecek.

Ben İsrail için çok şey yaptım ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdım. Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu tanıdım.

"Bu yapılan anlaşma değil, plandır!"

"BAĞIMSIZ BİR ÜLKEYE SAHİP OLMA ŞANSI"

Belki de en önemlisi İran ile yapılan bu korkunç nükleer anlaşmadan ABD'nin çıkmasını sağladım. Dürüst olmak gerekirse belki de en önemlisi buydu.

Filistinliler için de çok şey yapmam gerekiyor. Aksi halde adaletsiz olur. Filistinliler için de bağımsız bir ülkeye sahip olma şansı olacak.

Yıllarca Filistin halkına verilen sözler tutulmadı ve bunu hayal kırıklığını yaşadıklarını biliyorum. Bunları bir kenara bırakmalılar. Bizim ortaya koyduğumuz plan onların topraklarını iki katına çıkacak.

Başkentlerinde bir ABD büyükelçiliği kurulacak.

"50 MİLYAR DOLARLIK BİR DESTEK"

İsrail Ürdün Kralı ile birlikte çalışarak bölgedeki kutsal mabetlerin güvenliği sağlama konusunda iş birliği yapacaklar. 50 milyar dolarlık bir destekle birlikte yeni kurulacak Filistin Devlet'inin ekonomisi tesis etmesin sağlayacağız. 1 milyon Filistinli için iş imkanı sağlanacak. Filistin halkının geliri ikiye üçe katlanacak.

Bizim vizyonumuz Artık Filistinlilerin yardım ile yaşamalarını sağlayan döngüden onları kurtarmak. Kendi ayakları üzerinde durmalarını destekleyeceğiz.

Hamas'ın İslami Cihat örgütünün kötü faaliyetlerini yasaklayacak kanunlar olacak Ve finansal olarak terörün hiçbir şekilde destek almamasını sağlayacağız.

"İRAN REJİMİ İZOLE OLDU VE ZAYIFLADI"

Filistin Başkanı Mahmud Abbas'a seslenmek istiyorum, bu toprağı alın kendi ülkenizi kurun. Yıllardan beri gelişemiyorsunuz. Filistinlilerin bu anlaşmayı inceleme fırsatı olsun. Ve Filistin bunu sonunda bağımsız ve harika bir ülke olsun.

Sayın Abbas barış yolunu seçerseniz ABD ve diğer ülkeler sizin yanınızda olacak.

Bunu yaparlarsa bu işe yarayacak. Bu tarihi fırsata vereceğiniz cevapla birlikte Filistin halkının devlet olma talebine de cevap vermiş olacaksınız.

Terörizm ve radikalizme karşı tavır alan ülkelerin sayısı artıyor. ABD'nin çabaları sayesinde IŞİD yüzde yüz sahadan silindi. Onların vahşi lideri Bağdadi artık ölü bir lider.

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