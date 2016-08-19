FETÖ’cülerin sağlık dernekleri durmuyor

Darbeci FETÖ'ye karşı hemen her alanda temizlik çalışmaları hızla sürerken çetenin sağlıktaki teröristleriyle ilgili atılan ciddi bir adım bulunmuyor. Tıpta uzmanlık ve mesleki olmak üzere faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 573 sağlık derneğinin birçoğunda örgütün elamanları mevcut. Örgütün en aktif olduğu Acil Tıp Uzmanları (ATUDER) Derneği'nin kurucusu FETÖ'nün Nijerya Üniversitesi'nin kurucu rektörü. Yöneticileri tutuklanan dernek Türkiye'nin bilimsel kongrelerini yürütüyor.

MİLLETİN PARASINI YİYORLAR

Paralel ihanet çetesinin sızdığı ve etkinliğinin fazla olduğu alanlardan biri de meslek kolları ve uzmanlık alanları ilgili kurulmuş olan dernekler... Çete'nin uzun yıllardır dernekler ve STK'lar aracılığıyla yuvalandıkları, eleman devşirdikleri bilinen bir gerçek. Sağlık alanında ise tıpta uzmanlık ve bilimsel araştırama-kongre alanlarında özellikle yoğunlaşmışlar. Türkiye'de sağlık alanında faaliyet gösteren yüzlerce sağlık derneğinin büyük kısmı hala FETÖ kontrolünde. Uzmanlık alanlarındaki sorunları çözmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma ve çalışmaların yayınlandığı bilimsel dergiler çıkarmak gibi birçok amaçla faaliyet gösteren bu dernekler çok ciddi mali bütçe ve gelirlere sahip. FETÖ, devletin her yıl milyonlarca lira bütçe ayırdığı bu kongre, araştırma ve yayınların kontrolünü de elinde tutuyor. En büyük oluşumlardan olan ve yönetimi büyük oranda FETÖ üyelerinden oluşan ATUDER, devletin bu alandaki kongre ve araştırmalarını ana yüklenicisi. Daha bir hafta öncesine kadar milletin onlarca lirası sözde araştırmalarla bu dernek üzerinden FETÖ'ye akmaya devam ediyordu.

KONGRE MASKELİ 'FETÖ LOBİSİ'

Tüm alanlarda kararlılıkta yürütülen FETÖ temizlik operasyonlarında sağlık derneklerinin adı neden geçmiyor? Bu derneklerin dernek çatısı altındaki ihanetleri ülkemizle de sınırlı değil, bilimsel kongreler aracılığıyla kendi üyelerini yurtdışına gönderiyor, oradaki derneklerle bağlantıyı bu şekilde sağlıyorlar. Onlarla resmi olarak işbirliğine gitmekte ve kendi yandaşlarına bu sayede yurtdışında birçok avantajlar sağlıyorlar. Bilim adı altında ülkemiz aleyhinde lobi yaptıkları da biliniyor. Gelinen noktada yetkilileri göreve çağırıyor, dernek çatısı altında yuvalanan önlüklü teröristlere karşı dur demeye davet ediyoruz.

FAALİYETLERİ ÜÇ AYLIĞINA DURDU

Başta ATUDER olmak üzere birçok derneğin yönetimi FETÖ üyesi. FETÖ'nün Nijerya'daki Üniversitesinin kurucu rektörü olan Prof. Dr. Levent Altıntop, ATUDER'in onursal başkanı. Yönetimin büyük oranda görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındığı derneğin faaliyetleri de 3 aylığına durduruldu. Dernek, 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul'da bir kongre düzenlemeye hazırlanıyordu. Kanlı darbe girişiminde önce "Çok kan akacak, polis askere karşı duramaz" şeklinde mesaj yazan Dernek Sekreteri Menderes Hazır, 16 Temmuz sabahında ise utanmadan "Yaşasın asker çekiliyor, darbeye karşı duran şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde mesaj yayınladı. Öte yandan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi ve derneğin Yönetim Kurulunda bulunan Doç. Dr. Mustafa Yıldız ve Derneğin editörü Prof. Dr. Mustafa Serinen gözaltına alınırken, GATA doktoru ve Sosyal Medya Komisyon Başkanı Doç. Dr. Osman Yıldırım ile Doç. Dr. Murat Durusu ise açığa alınarak TSK'dan ihraç edildi.