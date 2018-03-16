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Prokule’ye görkemli açılış

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Prokule’ye görkemli açılış
AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Ali Güven, Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcıları Mustafa Artuç, Mikail Özdemir, ATO Ankara Ticaret Odası Meclis Başkan Vekili Süleyman Yolcu, ATO Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi Erdoğan Yıldırım'ın katılımları ile Prokule Türkiye Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Genel Merkezi, The Paragon Tower'da açıldı. Prokule Türkiye Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürlek ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Gürlek açılışa katılan tüm davetlilerle tek tek ilgilenerek teşekkür etti.
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Prokule’ye görkemli açılış
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